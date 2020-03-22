2020-03-22T09:35:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В США зафиксировали резкий рост продаж оружия на фоне коронавируса

В некоторых штатах проверку биографии, необходимую для покупки огнестрельного, запросили за неделю больше людей, чем за прошлый год
Ася КУЗНЕЦОВА
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В США из-за распространения коронавируса резко возрос спрос на огнестрельное оружиеВ США из-за распространения коронавируса резко возрос спрос на огнестрельное оружиеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США из-за распространения коронавируса резко возрос спрос на огнестрельное оружие, сообщает телеканал АВС со ссылкой на данные о продажах частных компаний и отчёты полиции сразу нескольких штатов.

Общенациональная статистика ФБР по продажам оружия будет предоставлена для широкого доступа только в апреле, однако полицейские в нескольких частях США отметили увеличение проверок биографии, необходимых для приобретения огнестрельного оружия. Согласно предварительным подсчётам, только 17 марта в Пенсильвании биографию запросили для 4,3 тысячи жителей. Для сравнения за 2019 год эту процедуру прошли всего 1,3 тысячи жителей штата.

Полиция Колорадо зафиксировала двукратный рост таких проверок за неделю с 16 по 22 марта. За 2019 год её прошли 7 тысяч американцев, а за прошлую неделю 14 тысяч. В Вирджинии проверку биографии сделали 35 тысяч раз, что на 25 тысяч больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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