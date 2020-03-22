2020-03-22T11:22:13+03:00
Спорт

"Четыре недели": в UFС подтвердили, что бой между Хабибом и Фергюсоном состоится

Поединок должен состояться 18 апреля
Ася КУЗНЕЦОВА
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Представители UFC сообщили в официальном Instagram аккаунте о том, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном состоитсяПредставители UFC сообщили в официальном Instagram аккаунте о том, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном состоитсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представители UFC сообщили в официальном Instagram аккаунте о том, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном состоится.

- Четыре недели, - единственное, что написано в посте. Именно столько времени осталось до поединка на турнире UFC 249, запланированного на 18 апреля в Нью-Йорке. Однако место проведения пока не известно.

ufcufc
FOUR WEEKS #UFC249
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Ранее сайт kp.ru сообщал, что турнир UFC 249 официально перенесён. Это подтвердил промоушен. Датой проведения всё ещё оставалось 18 апреля.

На сайте также писали, что все площадки отказывают в проведении поединка 18 апреля.

- Заприте нас одних в каком-нибудь зале, и без риска для всех узнаете, кто сильнее, - сообщил Хабиб.

Сайт kp.ru назвал сорванный четыре раза бой Хабиба и Фергюсона самым ожидаемым поединком года.

Напомним, из-за риска распространения коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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