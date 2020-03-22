"Четыре недели": в UFС подтвердили, что бой между Хабибом и Фергюсоном состоится
Представители UFC сообщили в официальном Instagram аккаунте о том, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном состоится.
- Четыре недели, - единственное, что написано в посте. Именно столько времени осталось до поединка на турнире UFC 249, запланированного на 18 апреля в Нью-Йорке. Однако место проведения пока не известно.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что турнир UFC 249 официально перенесён. Это подтвердил промоушен. Датой проведения всё ещё оставалось 18 апреля.
На сайте также писали, что все площадки отказывают в проведении поединка 18 апреля.
- Заприте нас одних в каком-нибудь зале, и без риска для всех узнаете, кто сильнее, - сообщил Хабиб.
Сайт kp.ru назвал сорванный четыре раза бой Хабиба и Фергюсона самым ожидаемым поединком года.
Напомним, из-за риска распространения коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU