2020-03-22T13:43:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заражённых коронавирусом в мире превысило 300 тысяч

Три страны с наиболее тяжёлой эпидемиологической ситуацией - Китай, Италия, США
Ася КУЗНЕЦОВА
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В десять стран с худшей эпидемиологической обстановкой вошли также Испания, Германия, Иран, Франция, Южная Корея и ВеликобританияВ десять стран с худшей эпидемиологической обстановкой вошли также Испания, Германия, Иран, Франция, Южная Корея и ВеликобританияФото: REUTERS
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Количество заразившихся по всему миру коронавирусом перешло за отметку в 300 тысяч, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. По состоянию на 13:30 мск 21 марта, заболели уже 307 341 человек. При этом выздоровели 92 383 пациента, а жертвами вируса стали 13 049 человек.

В списке стран с наибольшим число заболевших всё ещё лидирует Китай. Там коронавирус коснулся 81 393 гражданина, но по количеству погибших на первое место вышла Италия. Несмотря на то, что заражены были 53 578 людей, скончались уже 4 825, в то время как в Китае погибли 3 144 человека.

Ранее страной, долго удерживающей третье место по числу заболевших был Иран, но сейчас эту позицию заняли США, где коронавирус выявлен уже у 26 747 людей.

В десять стран с худшей эпидемиологической обстановкой вошли также Испания, Германия, Иран, Франция, Южная Корея и Великобритания.

Напомним, что в России по состоянию на 21 марта заболевших 306 человек, а выздоровели уже 16 человек, страна на 47 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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