В Роспотребнадзоре сравнили темпы распространения коронавируса и гриппа

22 Март 2020 2020-03-22T14:55:45+03:00

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Коронавирус нового типа распространяется медленнее сезонного гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре, ссылаясь на исследование специалистов Оксфордского и Утрехтского университетов, а также Имперского колледжа Лондона и Национального института здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах.

Учёные при этом считают, что эпидемия коронавируса продлится дольше, чем другие вирусные инфекции, а это станет причиной урона экономике.

Авторы исследования подчёркивают, что вспышку сезонного гриппа обычно ограничивает наступление тепла, но касаемо коронавируса эксперты не способны дать точный ответ повлияют ли погодные условия на распространение вируса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что представители Всемирной организации здравоохранения прокомментировали утверждения, которые стали появляться в Сети в связи с распространением коронавируса в мире, о том, что люди с прививкой от гриппа намного легче переносят коронавирус или вообще могут не заразиться.

ИСТОЧНИК KP.RU