В Узбекистане начнут штрафовать за появление на людях без маски

22 Март 2020 2020-03-22T16:35:54+03:00

За повторное нарушение штраф почти в три раза больше Фото: REUTERS

За первое нарушение нужно заплатить 23 доллара, за повторное - около 70

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В Узбекистане запретят появляться в общественных местах без медицинских масок. Максимальный штраф за нарушение составит около 70 долларов. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил оперативный штаб при правительстве страны.

Ограничения начнут действовать с 23 марта, штрафы введут двумя днями позже. Решение принято специальной комиссией по подготовке программы мер предотвращения распространения коронавируса в Узбекистане.

"С 23 марта гражданам запрещается появляться в общественных местах Ташкента и областных центров без медицинских защитных масок, с 25 марта нарушение данного запрета будет штрафоваться", - говорится в сообщении.

Если человека поймали на людях без маски в первый раз, то ему нужно будет заплатить около 23 долларов - размер одной базовой расчетной величины. При повторном нарушении штраф составит уже 70 долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU