2020-03-22T16:35:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Узбекистане начнут штрафовать за появление на людях без маски

За первое нарушение нужно заплатить 23 доллара, за повторное - около 70
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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За повторное нарушение штраф почти в три раза большеЗа повторное нарушение штраф почти в три раза большеФото: REUTERS
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В Узбекистане запретят появляться в общественных местах без медицинских масок. Максимальный штраф за нарушение составит около 70 долларов. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил оперативный штаб при правительстве страны.

Ограничения начнут действовать с 23 марта, штрафы введут двумя днями позже. Решение принято специальной комиссией по подготовке программы мер предотвращения распространения коронавируса в Узбекистане.

"С 23 марта гражданам запрещается появляться в общественных местах Ташкента и областных центров без медицинских защитных масок, с 25 марта нарушение данного запрета будет штрафоваться", - говорится в сообщении.

Если человека поймали на людях без маски в первый раз, то ему нужно будет заплатить около 23 долларов - размер одной базовой расчетной величины. При повторном нарушении штраф составит уже 70 долларов.

Сайт kp.ru ранее писал о том, можно ли заразить коронавирусом от продуктов из магазина и нужно ли протирать клавиатуру в качестве меры профилактики заболевания.

Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

ИСТОЧНИК KP.RU

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