Количество зараженных коронавирусом в России на 22 марта 2020 года выросло с 306 до 367

Федеральный оперативный штаб по противодействию коронавирусно инфекции телеграфирует: в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки прибавилось 61 человек. Из них:

- Москва - 54 случая;

- Новгородская область - 1 случай;

- Кировская область - 2 случая;

- Архангельская область - 1 случай;

- Брянская область - 1 случай;

- Удмуртская Республика - 2 случая.

Установлено, что все зараженные накануне (в течение двух недель) побывали в странах с неблагополучной эпидемобстановкой.

- Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, - рассказали «Комсомолке» в Федеральном штабе. - Как и положено, определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории России. Их взяли под медицинское наблюдение и лабораторное обследование.

Всего под контролем врачей в стране остается 52 747 человек. Сейчас основной коридор, через который приходит инфекция, ведет в страны Европейского региона. Вернувшись оттуда, пассажир (не обязательно гражданин России) обязан соблюдать карантин в течение 14 суток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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