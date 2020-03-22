2020-03-22T16:53:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в России на 22 марта 2020 года выросло с 306 до 367

За последние сутки к общему числу пациентов прибавился 61 случай в шести регионах. Публикуем официальные цифры по количеству зараженных коронавирусом в России на 22 марта 2020 года
Павел КЛОКОВ
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За последние сутки прибавилось 61 человекЗа последние сутки прибавилось 61 человекФото: REUTERS
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Федеральный оперативный штаб по противодействию коронавирусно инфекции телеграфирует: в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки прибавилось 61 человек. Из них:

- Москва - 54 случая;

- Новгородская область - 1 случай;

- Кировская область - 2 случая;

- Архангельская область - 1 случай;

- Брянская область - 1 случай;

- Удмуртская Республика - 2 случая.

Установлено, что все зараженные накануне (в течение двух недель) побывали в странах с неблагополучной эпидемобстановкой.

- Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, - рассказали «Комсомолке» в Федеральном штабе. - Как и положено, определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории России. Их взяли под медицинское наблюдение и лабораторное обследование.

Всего под контролем врачей в стране остается 52 747 человек. Сейчас основной коридор, через который приходит инфекция, ведет в страны Европейского региона. Вернувшись оттуда, пассажир (не обязательно гражданин России) обязан соблюдать карантин в течение 14 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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