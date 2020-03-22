Можно ли заразиться коронавирусом от продуктов из супермаркета, надо ли протирать клавиатуру и кипятить одежду

Если коронавирус может трое суток жить на металле и стекле и даже три часа оставаться в воздухе, что это значит на самом простом, бытовом уровне? Можно ли подхватить вирус через продукты из супермаркета – мы же их кладем в металлические или пластиковые корзинки? Как чистить одежду и обувь?

Доцент Автономного университета Барселоны Хавье Абад, возглавляющий также Отдел биологической безопасности Центра здоровья животных IRTA-CreSA, дал советы и развеял многие мифы в интервью испанской газете La Vanguardia.

Испанцев эти вопросы сейчас волнуют еще больше, чем россиян. К 22 марта в стране 28 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. Пандемия унесла жизни 1725 испанцев. В шумных и веселых в обычное время испанских городах и на средиземноморских пляжах пусто и тихо – введен жесткий карантин. В Мадриде в больницы превращают 40 отелей, так в клиниках не хватает мест. Военные разворачивают полевые госпитали в нескольких городах Испании. Zara и Mango вместо платьев шьют маски и халаты для врачей. Премьер- министр Педро Санчес создал научный комитет по борьбе с COVID-19, в который входят лучшие исследователи страны. В общем, у испанцев сейчас мощная мотивация, чтобы изучать коронавирус во всех деталях и разъяснять, что опасно, что полезно, где правда, а где мифы и перестраховка.

Испанцы сейчас сидят по домамФото: REUTERS

- Несмотря на панику и страх, важно понимать, что вирус не повсюду, он не охотиться за нами, чтобы заразить, - успокаивает Хавьер Абад.

Можно ли просто вдохнуть вирус на улице? Ведь он способен оставаться в воздухе 3 часа.

- Нет. Во-первых, далеко на каждый прохожий – носитель вируса. И даже носители не выбрасывают порции вируса с каждым выдохом. К тому же на улице воздух постоянно перемешивается, поднимается вверх, опускается вниз, дует ветер, и объем этого воздуха огромен по сравнению с количеством вирусов. Другое дело – закрытые помещения: магазины, офисы. Там объем воздуха ограничен. Но обычно есть системы вентиляции или кондиционеры, они очищают воздух. Так что таким образом заразиться крайне маловероятно. С одним важным “но” - если нет скопления людей.

К 22 марта в стране 28 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. Пандемия унесла жизни 1725 испанцевФото: REUTERS

Меры профилактики вирусных инфекций.

Есть ли риск заразиться через продукты из супермаркета?

- Не надо думать, что вирус сейчас везде! И даже если он где-то есть, вы не заболеете немедленно, просто потрогав пакет молока. В теории он там может быть, но не в тех количествах, чтобы представлять опасность. Для спокойствия и надежности можно протирать все пакеты и бутылки, которые вы принесли из магазина домой, тряпочкой или бумажным полотенцем, смоченными в хлорсодержащем растворе (по данным российских врачей, подходит раствор самого простого хлорсодержащего отбеливателя «Белизна» - 60 мл на 1 л воды). И после вымыть руки.

Если я получаю продукты через службу доставки, принесли посылку или письмо – может ли там быть вирус?

- Наша кожа – очень эффективный и надежный барьер для вирусов, в том числе коронавируса. Через здоровую кожу, на которой нет ранок и других повреждений, он не может проникнуть в организм. Почему везде советуют не трогать лицо руками? Чтобы вирус не попал на слизистые – в нос, в рот, в глаза, так действительно можно заразиться. А руки достаточно просто хорошо вымыть с мылом. В том числе получив пакет из доставки или письмо.

Не надо думать, что вирус сейчас везде!Фото: REUTERS

А как насчет посылок и покупок через Интернет?

- Посылок и покупок, сделанных в интернете, точно не стоит бояться. Даже если вирус вдруг изначально был на том, что вы заказали, он уже давно потерял всякую силу. И уж тем более если заказ прибыл из-за границы (через AliExpress, например. - Ред). Его упаковали, он долго ехал или летел, попал в центр логистики, на склад, в курьерскую службу – это недели, вирус столько не живет.

Что можно использовать для дезинфекции?

- К счастью, эффективны самые простые вещества. Хлорка, этиловый спирт в концентрации 70% и просто вода с мылом. Однако дезинфицирующие вещества действуют не мгновенно, они должны быть в контакте с поверхностью от 5 до 15 минут. Потом остается промыть водой. Лучше всего – мокрым бумажным полотенцем или салфеткой, чтобы можно было сразу выбросить.

Сохраняется ли вирус на одежде?

- В нашей лаборатории мы как раз сейчас проводим эксперименты – как ведет себя вирус на разных материалах, в том числе ткани. Дело в том, что на металле или пластике вирус остается на поверхности – и если мы их потрогаем, то в теории есть риск, что заденем и его тоже. А ткань, какой бы плотной они ни была, все равно неровная, пористая, вирус сразу же проникает в нее, взаимодействует с большим количеством молекул. И “достать” его оттуда на кожу уже очень сложно. Да, мы пока не знаем, какое время коронавирус остается активным на разных видах тканей, но заразиться через одежду, скорее всего, невозможно. (Речь идет о повседневной одежде, в которой мы ходим на улицу и на работу. А не о врачах, непосредственно работающих с больными. - Ред.).

Несмотря на панику и страх, важно понимать, что вирус не повсюду, он не охотиться за нами, чтобы заразитьФото: REUTERS

Правда ли, что сейчас надо стирать одежду при температуре 90 градусов для дезинфекции?

- Нет, это один из мифов, которые ходят сейчас в Сети. А вот что реально хорошо для обеззараживания – сушить белье на солнце, ультрафиолет убивает вирусы. Если вам надо постирать одежду или белье после контакта с заболевшим человеком, аккуратно положите его в стиральную машину, стараясь не трясти и не особо переворачивать. И постирайте при 50 градусах.

Надо ли очищать обувь?

- Нет, это лишнее, просто сразу разувайтесь, когда заходите домой.

Надо ли каким-то особым образом очищать компьютер и рабочий стол?

- Если ими пользуетесь только вы – все как обычно. Если компьютером пользуются разные люди, можно протереть клавиатуру салфеткой, смоченной в антисептике. Но эффективнее всего просто не трогать лицо во время работы, а после - хорошо вымыть руки.

А что с дверным и ручками – в офисе, в подъезде, в магазине? Их трогает множество людей, и неизвестно, моют ли они руки.

- Открывайте двери с помощью бумажной салфетки, ее тут же выбрасывайте. По возможности сейчас лучше оставлять входные двери в общественных помещениях открытыми или чтоб можно было их открыть плечом или ногой, не трогая руками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

ВАЖНО

Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Эксперт поделился с читателями "Комсомолки" своими правилами профилактики новой болезни - коронавируса. Приводим их полностью от первого лица (подробности)