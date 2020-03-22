Названы преимущества российских систем диагностики коронавируса

22 Март 2020 2020-03-22T19:24:13+03:00

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Российские тест-системы для диагностики инфекционного заболевания COVID-19 имеют преимущества перед разработками других стран. Они обладают максимально возможной чувствительностью и способны выявлять единичные копии коронавируса. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, так и при исследовании на клиническом материале. Не уступают по чувствительности и специфичности мировым аналогам", — цитирует РИА Новости текст сообщения ведомства.

Сайт kp.ru писал, что российские тест-системы были разработаны в научном центре вирусологии "Вектор". С их помощью выявляют COVID-19 в 13 странах, помимо РФ. Так, например, системы были переданы в Иран, Монголию, КНДР. Кроме того, в скором времени их получат Сербия, Венесуэла и Египет.

Именно с помощью российских тестов впервые был выявлен коронавирус в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767798" frameborder="0"></iframe> Мишустин о разработке шести вакцин от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU