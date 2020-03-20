Вакцина от коронавируса: в России проводят тесты препарата на хорьках и приматах
Российская вакцина от коронавируса проходит испытания на хорьках и низших приматах. Именно эти животные наиболее чувствительны к лекарству, который в дальнейшем, возможно, будет применяться для заразившихся людей.
Прототип вакцины от новой коронавирусной инфекции разработал Федеральный государственный научный центр "Вектор" в Новосибирске. Об этом сообщила в пятницу,20 марта, в эфире телеканала "Россия-24" замдиректора по научной работе "Вектора" Елена Гаврилова.
Предполагается, что проводимые испытания должны определить наиболее эффективную дозу, кратность и способ применения вакцины.
- В настоящее время у нас разработана на базе шести технологических платформ вакцина на основе как известных рекомбинантных вирусов - это вирус гриппа, вирус кори, вирус педикулярного стоматита, - так и синтетические вакцины. Уже начаты эксперименты на лабораторных моделях животных, - сказала Гаврилова.
Меры профилактики вирусных инфекций.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса. Благодаря этим данным специалисты смогут быстрее разработать лекарство и вылечить заболевших.
Первые снимки нового коронавируса под микроскопом.Сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" сделали первые снимки нового коронавируса SARS-CoV-2 под микроскопом
ИСТОЧНИК KP.RU