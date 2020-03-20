Вакцина от коронавируса: в России проводят тесты препарата на хорьках и приматах

20 Март 2020 2020-03-20T16:27:19+03:00

В случае положительных результатов, вакцина от коронавируса будет применяться для больных людей [видео]

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Российская вакцина от коронавируса проходит испытания на хорьках и низших приматах. Именно эти животные наиболее чувствительны к лекарству, который в дальнейшем, возможно, будет применяться для заразившихся людей.

Прототип вакцины от новой коронавирусной инфекции разработал Федеральный государственный научный центр "Вектор" в Новосибирске. Об этом сообщила в пятницу,20 марта, в эфире телеканала "Россия-24" замдиректора по научной работе "Вектора" Елена Гаврилова.

Предполагается, что проводимые испытания должны определить наиболее эффективную дозу, кратность и способ применения вакцины.

- В настоящее время у нас разработана на базе шести технологических платформ вакцина на основе как известных рекомбинантных вирусов - это вирус гриппа, вирус кори, вирус педикулярного стоматита, - так и синтетические вакцины. Уже начаты эксперименты на лабораторных моделях животных, - сказала Гаврилова.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса. Благодаря этим данным специалисты смогут быстрее разработать лекарство и вылечить заболевших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767478" frameborder="0"></iframe> Первые снимки нового коронавируса под микроскопом.Сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" сделали первые снимки нового коронавируса SARS-CoV-2 под микроскопом

ИСТОЧНИК KP.RU