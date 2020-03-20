2020-03-20T16:27:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Вакцина от коронавируса: в России проводят тесты препарата на хорьках и приматах

В случае положительных результатов, вакцина от коронавируса будет применяться для больных людей [видео]
Юлия Кекова
Поделиться:
Комментарии: comments2
Проводимые испытания должны определить наиболее эффективную дозу, кратность и способ применения вакциныПроводимые испытания должны определить наиболее эффективную дозу, кратность и способ применения вакциныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российская вакцина от коронавируса проходит испытания на хорьках и низших приматах. Именно эти животные наиболее чувствительны к лекарству, который в дальнейшем, возможно, будет применяться для заразившихся людей.

Прототип вакцины от новой коронавирусной инфекции разработал Федеральный государственный научный центр "Вектор" в Новосибирске. Об этом сообщила в пятницу,20 марта, в эфире телеканала "Россия-24" замдиректора по научной работе "Вектора" Елена Гаврилова.

Предполагается, что проводимые испытания должны определить наиболее эффективную дозу, кратность и способ применения вакцины.

- В настоящее время у нас разработана на базе шести технологических платформ вакцина на основе как известных рекомбинантных вирусов - это вирус гриппа, вирус кори, вирус педикулярного стоматита, - так и синтетические вакцины. Уже начаты эксперименты на лабораторных моделях животных, - сказала Гаврилова.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса. Благодаря этим данным специалисты смогут быстрее разработать лекарство и вылечить заболевших.

Первые снимки нового коронавируса под микроскопом.Сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" сделали первые снимки нового коронавируса SARS-CoV-2 под микроскопом

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По всей России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Путин подписал указ о выплатах пособия на детей от 3 до 7 лет
У федерации биатлона Москвы похитили 10 винтовок
Неизвестный сообщил о минировании трех пассажирских самолетов
В подмосковном аэропорту «Жуковский» отменены все международные рейсы
Вакцина от коронавируса: в России проводят тесты препарата на хорьках и приматах
Мишустин рассказал о шести разработанных в России вакцинах от коронавируса
Из-за карантина по коронавирусу у россиян вырос спрос на тапочки и домашние пивоварни с AliExpress
Из-за коронавируса в Великобритании власти попросили медиков-пенсионеров вернуться на работу
Песков назвал «весенним обострением» вбросы о санкциях США против России
МЧС России до 1 мая приостановило проверки противопожарного состояния объектов
Путин обсудил с Совбезом РФ работу по борьбе с коронавирусом COVID-19
Курс доллара на 21 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Минобороны отказалось переносить призыв в армию из-за коронавируса
Курс евро на 21 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Геннадий Онищенко рассказал, почему Китаю удалось справиться со вспышкой коронавируса
Песков: ЦБ самостоятельно принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне
ВОЗ сообщила о случаях повторного заражения коронавирусом
Помочь может каждый: Свято-Троицкая Сергиева лавра объявила сбор средств на пасхальные куличи малоимущим
Соседка рассказала о последнем дне вдовы Гагарина
Центробанк России рекомендовал банкам реструктурировать кредиты заражённым коронавирусом
В Госдуме прокомментировали инициативу «кредитных каникул»
Падение цен на нефть: стоимость марки Brent опустилась ниже 30 долларов