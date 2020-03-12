Россия передала Ирану тесты на коронавирус для 50 тысяч исследований
Россия передала Ирану 500 наборов тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Благодаря ним иранские специалисты смогут провести 50 тысяч исследований, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В сообщении ведомства также говорится о том, что тесты передали в Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Монголию и КНДР.
- В настоящее время тест-системы, разработанные ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, уже поставлены в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С их помощью были выявлены случаи заболевания на территории Армении и Белоруссии, - отметили в своём заявлении представители Роспотребнадзора.
В общей сложности Россия передала другим странам около 800 тест-систем, которые позволят обследовать 80 тысяч пациентов с подозрением на коронавирус.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что посол Ирана Казем Джалали выразил надежду на гуманитарную помощь России Исламской республике в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил о своем заболевании коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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