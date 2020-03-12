Россия передала Ирану тесты на коронавирус для 50 тысяч исследований

12 Март 2020 2020-03-12T07:55:59+03:00

Россия передала Ирану тесты на 50 тысяч исследований для диагностики коронавирусной инфекцией COVID-2019 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора

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Россия передала Ирану 500 наборов тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Благодаря ним иранские специалисты смогут провести 50 тысяч исследований, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В сообщении ведомства также говорится о том, что тесты передали в Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Монголию и КНДР.

- В настоящее время тест-системы, разработанные ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, уже поставлены в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С их помощью были выявлены случаи заболевания на территории Армении и Белоруссии, - отметили в своём заявлении представители Роспотребнадзора.

В общей сложности Россия передала другим странам около 800 тест-систем, которые позволят обследовать 80 тысяч пациентов с подозрением на коронавирус.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что посол Ирана Казем Джалали выразил надежду на гуманитарную помощь России Исламской республике в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762788" frameborder="0"></iframe> Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил о своем заболевании коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU