2020-03-21T11:02:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские тест-системы для диагностики коронавируса получили 13 стран

Разработанные центром "Вектор" средства уже помогли выявить первые случаи заболевания COVID-19 в Армении, Белоруссии, Узбекистане и Киргизии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ожидаются поставки систем в другие страныОжидаются поставки систем в другие страныФото: REUTERS
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Российские тест-системы для выявления коронавируса COVID-19 были переданы в распоряжение 13 стран, среди которых государства-члены Евразийского экономического союза, СНГ, а также Иран, Монголия и КНДР.

Разработкой средств диагностики занимался научный центр вирусологии "Вектор". Поставленные Роспотребнадзором системы позволят провести более 100 тысяч исследований.

Кроме того, в ближайшее время тесты получат Египет, Сербия и Венесуэла. Именно с помощью российских средств диагностики были зарегистрированы первые случаи коронавируса в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

"Роспотребнадзор продолжит оказание материально-технической и методической помощи иностранным партнерам для предотвращения распространения эпидемии нового коронавируса в мире", - сообщается на сайте ведомства.

На 21 марта в мире было зарегистрировано более 275 тысяч случаев заражения COVID-19. Свыше 11 тысяч пациентов с этим диагнозом скончались. Выздоровели - 88 тысяч. Сайт kp.ru писал, что только в России коронавирус нашли у 253 человек.

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке предположил, когда в России искоренят коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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