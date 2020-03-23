В Иране от коронавируса умер журналист, который не верил в эпидемию и хотел заразиться ради "хайпа"
Пандемия разделила людей на три лагеря - тех, кто трезво оценивает ситуацию, тех, кто преувеличивает и преуменьшает опасность. Последних становится все больше, причем сторонники "теории заговора" есть и среди журналистов. В Иране, например, представители СМИ, чтобы доказать - коронавируса нет, облизывали святыни, принципиально отказывались от ношения масок, утверждая, что заболевание выдумка и вообще властям нужно что-то делать, чтобы успокоить паникеров.
В таких экспериментах участвовал журналист Хамед Джалали Кашане. Он обвинял правительство в намеренном запугивании граждан коронавирусом, чтобы повлиять на результаты выборов, и даже признался, что сам хотел бы заразиться "ради хайпа". Это он сказал, оказавшись в больнице с температурой.
- Ну вот, попал с гриппом в больницу. Хотел бы, чтобы это был коронавирус. Можно было бы посмеяться и хайпонуть, - написал 21 февраля в твиттер журналист.
Это был действительно коронавирус, 29 февраля Кашане умер. Его смерть подтверждает агентство YJC.
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ИСТОЧНИК KP.RU