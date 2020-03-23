В Минобороны России заявили, что США "беспардонно разворовывают" недра Сирии

23 Март 2020 2020-03-23T01:44:30+03:00

Ранее в минобороны заявляли, что на контрабанде нефти из Сирии американцы зарабатывают более 30 миллионов долларов в месяц Фото: REUTERS

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В министерстве обороны России оценили присутствие американских военных в Сирии. Во время спецоперации турецких войск "Источник мира", войска США не встали на сторону ни турков, которые поддерживают радикалов, ни на сторону правительственных войск Сирии. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что американцев в этой стране интересует не контроль границ, а нефть.

Позже стал появляться информация о контрабанде сирийской нефти, причем доход от такого нелегального бизнеса превышает 30 миллионов долларов в месяц. Хотя официально войска США в регионе, чтобы охранять нефтяные месторождения от террористов.

Это подтверждают в министерстве обороны России.

- США беспардонно разворовывают национальные недра республики. И при этом воспрещают импорт энергоресурсов в страну. Это противоречит международному гуманитарному праву и граничит с жестокостью и бесчеловечностью,- сказал Известиям заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

Сирийский народ нуждается в гуманитарной помощи, но призывы России не находят отклики у большинства лидеров европейских стран.

ИСТОЧНИК KP.RU