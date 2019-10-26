США воруют сирийскую нефть для финансирования своих частных военных компаний

Американцы в Сирии вляпались в новый международный скандал. В пятницу глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США в ближайшее время примут меры, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям Сирии и «обеспечить безопасность нефтяных месторождений». В субботу Минобороны России в лице своего официального представителя генерал-майора Игоря Конашенкова подробно рассказало, что кроется за этими внешне благопристойными высказываниями. Оказалось, банальное воровство и контрабанда – американцы не просто «охраняют» сирийскую нефть от самой Сирии (а не от каких-либо террористов), но и усиленно выкачивают ее и торгуют этой контрабандой. Конашенков представил конкретные доказательства, добытые космической разведкой ВКС РФ. В том числе, скопление автомобильной техники у нефтесборного пункта Даман.

- Наблюдалось 90 единиц автомобильной техники, в том числе 23 бензовоза, - данные спутникового снимка от 23 августа нынешнего года из провинции Дер-Эз-Зор. 5 сентября в провинции Хасеке на снимке запечатлены 25 автомобилей и 22 бензовоза. 8 сентября на снимке у нефтесборного пункта в Дер-Эз-Зор 32 бензовоза среди автоколонны из 36 автомобилей, а в районе промысла Меядин в такой же колонне 41 автомобиль и 34 бензовоза.

Нефтесборный пункт "Даман"Фото: Министерство обороны РФ

- Абсолютно все находящиеся на территории Сирийской Арабской Республики углеводородные залежи и другие полезные ископаемые принадлежат не террористам ИГ*, и тем более не «американским защитникам от террористов ИГ*», а исключительно Сирийской Арабской Республике, - говорится в сообщении российского Минобороны и констатируется. - Поэтому то, чем сейчас занимается Вашингтон, - захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, является, попросту говоря, - международным государственным бандитизмом.

Как саркастически констатировал Конашенков, ни в законах США, ни в международном праве нет законной задачи для американских войск по охране углеводородных залежей Сирии от самой республики и ее народа, но причина такой деятельности американцев «лежит далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов свободы и лозунгов по борьбе с терроризмом», и от любого законодательного поля.

- Как свидетельствуют представленные снимки космической разведки Минобороны России, сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ* в Заевфратье, под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии, - пояснил Конашенков продолжительность американской спецоперации по отъему и контрабанде чужой, не принадлежащей США нефти, и уточнил. - Кстати, и сама добыча нефти осуществляется с помощью оборудования, предоставленного в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями.

Зачем же американцам такие хлопоты, да еще с подобными сомнительными последствиями? Оказывается, ради экономии бюджетных расходов.

Скопление техникиФото: Министерство обороны РФ

- Подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией «Сэдкаб», созданной при так называемой «Автономной администрации Восточной Сирии». А доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК (частных военных компаний – прим. авт.) и спецслужб США, - конкретизировал российский генерал полученные разведданные. При этом, в случае малейшей, даже гипотетической опасности для охраны и помощи колоннам американских контрабандистов сирийской нефти немедленно привлекаются подразделения сил специальных операций армии США и даже боевая авиация, которой у ЧВК нет по определению. Доход от этой контрабанды превышает по подсчетам экспертов Минобороны РФ 30 миллионов долларов в месяц.

Кому-то может показаться, что это капля в море американских финансовых возможностей. Но, с другой стороны, во-первых, в год это уже более 350 миллионов. А во-вторых, речь идет о живых деньгах, о десятках миллионов, за которые ни перед кем не надо отчитываться, ни перед Конгрессом, ни перед сенаторами. И именно потому к этому источнику активно «присосались» спецслужбы США, которые готовы торговать хоть с чертом для финансирования своих «серых» и «черных» операций. Вспомним хоть знаменитый скандал «Иран-Контрас» или операции ЦРУ по транспортировке наркотиков в США и Европу из Азии во время вьетнамской войны и т.д.

Какая удобная штука для США, оказывается, этот ИГ*! Прикроет все, что надо. Понятно, почему от него отказаться так же трудно, как и от контрабанды сирийской нефти.

* Запрещенная в РФ международная террористическая организация.