В Китае нет ни одного внутреннего случая заражения коронавирусом, но 39 "привозных"

23 Март 2020 2020-03-23T04:01:33+03:00

Всего в мире заражены коронавирусом около 300 тысяч человек

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В Китае не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом внутри страны. Но при этом в стране, первой столкнувшейся с опасным заболеванием, продолжают фиксировать завозные случаи коронавируса, когда в КНР въезжают инфицированные туристы или сами китайцы из других стран.

По данным Reuters, таких случаев за сутки было 39. Днем ранее было - 46.

Таким образом, в Китае уже несколько дней коронавирус не распространяется внутри страны, случаи провоза заболевания пугают врачей, поскольку это может привести ко второй волне болезни.

В материковом Китае погибли от коронавируса 3270 человек, за 22 марта - девять человек.

По данным ВОЗ в мире заражены 292 142 человек, из них 26 069 - новые случаи. Больше всего новых случаев заболевания подтверждают в Италии - 6557 за 24 часа, итого общее число инфицированных достигло 53578.

ИСТОЧНИК KP.RU