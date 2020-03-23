2020-03-23T08:57:36+03:00
Общество

Роскачество нашло кишечную палочку при повторной проверке молока с 3,2% жирности

Специалисты оценивали образцы шести популярных торговых марок
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ни в одном молоке специалисты не нашли фальсификаций: растительных жиров, сухого молока или снижения жирностиНи в одном молоке специалисты не нашли фальсификаций: растительных жиров, сухого молока или снижения жирностиФото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты Роскачества провели повторную проверку молока с жирностью 3,2% и обнаружили в одном из образцов кишечную палочку, сказано в сообщении организации.

Эксперты ведомства провели исследование шести популярных марок молока. В исследовании они изучили образцы на содержание потенциально вредных веществ. Среди них: тяжёлые металлы, пестициды, радионуклиды, меламин и консерванты, а также антибиотики и их следы, бактерии группы кишечной палочки. Образцы молока также оценили по органолептическим показателям: вкусу, цвету, запаху и консистенции.

Ни в одном молоке специалисты не нашли фальсификаций: растительных жиров, сухого молока или снижения жирности.

В одном из образцов молока Роскачество нашло фальсификацию при первой проверке и превышение микроорганизмов на двух этапах проверки. При первом исследовании антибиотики и их следы были выявлены в 4 марках из 90. При втором исследовании следов антибиотиков в молоке специалисты не обнаружили.

Роскачество также обнаружило при обеих проверках превышение температурного режима и длительности при пастеризации одного молока. Специалисты также отметили неприятный вкус и запах молока той же торговой марки.

У пяти марок из шести качество молока повысилось, также отмечено в заявлении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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