Мишустин поручил проверить случаи невыплаты зарплаты из-за коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T10:26:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду и Федеральной налоговой службе России усилить контроль за обращениями граждан по конфликтным ситуациям на рынке труда. Соответствующие поручения были даны 21 марта по итогам совещания.

Сообщается, что такие меры необходимы, чтобы обеспечить социальную стабильность людям, в частности из-за распространения коронавирусной инфекции в России.

В документе отмечается, что если факт невыплаты или несвоевременной выплаты заработной платы подтвердится, то необходимо провести внеплановые проверки работодателей, сообщается на сайте кабмина.

Напомним, согласно данным по состоянию на 23 марта на территории Российской Федерации врачи выявили 71 новый случай инфицирования covid-19. Специалисты оценивают состояние заболевших как стабильное, болезнь протекает в легкой форме.

Также вице-премьер Мишустин поручил создать специальную систему отслеживания тех, кто контактировал с зараженными. Их отследят по данных геолокации от мобильных операторов.

ИСТОЧНИК KP.RU