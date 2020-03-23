2020-03-23T11:19:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Самолет ВКС России доставил из Китая 25 млн медицинских масок

Средства защиты волонтеры передадут населению
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Россию доставили из Китая медицинские маскиВ Россию доставили из Китая медицинские маскиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Самолет Ан-124 ВКС России доставил из Китая двадцать пять с половиной миллионов индивидуальных защитных медицинских масок. Это первая из нескольких запланированных крупных партий.

Привезенные маски планируется передать регионам, где они необходимы, а также волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым гражданам.

«Для обеспечения средствами индивидуальной защиты (СИЗ) сейчас используются все доступные инструменты – мобилизация и наращивание собственного производства», - цитирует министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова сайт телеканала «Звезда».

Министр добавил, что для обеспечения населения медицинскими масками производства переведены на круглосуточный режим, а также организована доставка масок из других стран. Первая партия прибыла 22 марта в Калужскую область, передает "Федеральное агентство новостей".

ИСТОЧНИК KP.RU

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