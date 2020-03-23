Названы новые причины высокой смертности от коронавируса в Италии

23 Март 2020 2020-03-23T12:25:44+03:00

Смертность от коронавируса в Италии может быть столь высокой не только из-за демографических особенностей населения страны, но и из-за специфики системы тестирования Фото: REUTERS

Такое количество жертв связано не только со средним возрастом жителей страны, но и с особенностями системы тестирования

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Смертность от коронавируса в Италии может быть столь высокой не только из-за демографических особенностей населения страны, но и из-за специфики системы тестирования, сообщает издание Corriere della Sera со ссылкой на помощника главы ВОЗ Брюса Эйлварда.

В процессе распространения коронавируса в Италии власти сменили стратегию тестирования. После вспышки в Ломбардии диагностировать стали всех контактировавших с заражёнными, но поскольку тестов стало не хватать, обследовать стали только граждан с тяжёлыми симптомами и входящих в группы риска.

Отмечается также, что официальные показатели далеки от реальных масштабов, а статистика смертности рассчитывается только для зарегистрированных заболевших. Если бы Италия провела более широкое тестирование, статистика смертности к заражённым была бы гораздо ниже, и приблизился бы к значениям Китая.

Напомним, Италия занимает первое место в мире по количеству смертей от коронавируса. По состоянию на 23 марта при 59 тысячах заражённых погибли уже 5 476 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU