2020-03-23T14:56:38+03:00
Происшествия

Мосгорсуд оставил под стражей Пола Уилана до 13 сентября

На предварительном слушании будет назначена дата рассмотрения дела по существу
Юлия Кекова
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Пол Уилан. Фото: Сергей Савостьянов ТАССПол Уилан. Фото: Сергей Савостьянов ТАСС
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В понедельник, 23 марта, Мосгорсуд принял решение о продлении до 13 сентября срока содержания под стражей Пола Уилана. Гражданин США, Британии и Канады обвиняется в шпионаже против РФ.

Такое решение было принято по результатам предварительных слушаний, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Сайт kp.ru писал, Уилан, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, при проведении шпионской деятельности был задержан сотрудниками ФСБ России в конце 2018 года. На него завели уголовное дело по статье "Шпионаж", коротая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Уилан уже ознакомился с делом и продолжает отрицать свою вину. Его адвокат Ольга Карлина уверена, что уголовное дело было сфабриковано, и деятельность его подопечного на территории Российской носила сугубо гуманитарный характер.

Апелляционный суд Москвы признал законность продления ареста Пола Уилана до конца марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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