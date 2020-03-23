Мосгорсуд оставил под стражей Пола Уилана до 13 сентября

23 Март 2020 2020-03-23T14:56:38+03:00

На предварительном слушании будет назначена дата рассмотрения дела по существу

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В понедельник, 23 марта, Мосгорсуд принял решение о продлении до 13 сентября срока содержания под стражей Пола Уилана. Гражданин США, Британии и Канады обвиняется в шпионаже против РФ.

Такое решение было принято по результатам предварительных слушаний, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Сайт kp.ru писал, Уилан, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, при проведении шпионской деятельности был задержан сотрудниками ФСБ России в конце 2018 года. На него завели уголовное дело по статье "Шпионаж", коротая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Уилан уже ознакомился с делом и продолжает отрицать свою вину. Его адвокат Ольга Карлина уверена, что уголовное дело было сфабриковано, и деятельность его подопечного на территории Российской носила сугубо гуманитарный характер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758743" frameborder="0"></iframe> Апелляционный суд Москвы признал законность продления ареста Пола Уилана до конца марта.

ИСТОЧНИК KP.RU