Умер Константин Васильев - российский артист цирка

23 Март 2020 2020-03-23T15:38:16+03:00

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В понедельник, 23 марта, в возрасте 87 умер Константин Васильев - советский и российский клоун, акробат, народный артист России. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.

- Коллектив "Росгосцирка" выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Евгеньевича. Светлая память об этом замечательном человеке и прекрасном артисте навсегда сохранится в наших сердцах, - говорится в сообщении.

Константин Васильев родился 3 января 1933 года в Ленинграде. Вместе с матерью и сестрой пережил Ленинградскую блокаду в годы Великой Отечественной войны. Позже выучился в ремесленном училище и некоторое время занимался во Дворце пионеров акробатикой. Однажды неудачно приземлившись, он получил серьезную травму и больше не мог работать акробатом. Окончил клоунские курсы и с 1962 года стал выступать в цирке уже в качестве клоуна.

Васильеву довелось работать со многими известными цирковыми артистами - Поповым, Шадриным, Капитановым, Середой, Мусиными Николаевым.

В 1966 году известный иллюзионист Игорь Кио предложил Васильеву поучаствовать в его программе с Анатолием Векшиным - дуэт успешно выступал почти четверть века. Среди их лучших интермедий "Самолет", "Сценка у колодца", "Свистки", "Часы". Также в 70-80 годах снимался в эпизодах фильмов "Карнавал", "Солнце в авоське" и "И вот пришёл Бумбо…".

ИСТОЧНИК KP.RU