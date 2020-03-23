СК возбудил дело против врача, заразившего 11 пациентов коронавирусом

23 Март 2020 2020-03-23T16:50:23+03:00

Подозреваемой грозит до двух лет тюрьмы

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Управление Следственного комитета (СК) по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело против главного внештатного специалиста по инфекционным болезням регионального Минздрава Ирины Санниковой, которая нарушила правила карантина и заразила 11 пациентов коронавирусом COVID-19.

Уголовное дело заведено по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность». За такое преступление подозреваемой грозит до двух лет тюрьмы. Об этом сообщает "Комсомольская правда -Ставрополь".

Как сообщал сайт kp.ru, внештатный специалист регионального Минздрава, одновременно будучи профессором кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета, без ведома руководства вуза и министерства выехала на отдых в Испанию, а по прибытию не ушла в 14-дневную изоляцию.

Накануне 17 марта у женщины диагностировали коронавирус и воспаление легких.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил о безответственном поведении врача и пообещал информировать жителей региона о новых результатах тестирования людей

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В закрытом корпусе на карантине находится «нулевой пациент» – главный инфекционист региона Ирина Санникова с подтвержденным коронавирусом, и еще 11 человек с подозрением без признаков респираторного заболевания – все из её окружения (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU