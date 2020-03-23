СК возбудил дело против врача, заразившего 11 пациентов коронавирусом
Управление Следственного комитета (СК) по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело против главного внештатного специалиста по инфекционным болезням регионального Минздрава Ирины Санниковой, которая нарушила правила карантина и заразила 11 пациентов коронавирусом COVID-19.
Уголовное дело заведено по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность». За такое преступление подозреваемой грозит до двух лет тюрьмы. Об этом сообщает "Комсомольская правда -Ставрополь".
Как сообщал сайт kp.ru, внештатный специалист регионального Минздрава, одновременно будучи профессором кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета, без ведома руководства вуза и министерства выехала на отдых в Испанию, а по прибытию не ушла в 14-дневную изоляцию.
Накануне 17 марта у женщины диагностировали коронавирус и воспаление легких.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил о безответственном поведении врача и пообещал информировать жителей региона о новых результатах тестирования людей
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В закрытом корпусе на карантине находится «нулевой пациент» – главный инфекционист региона Ирина Санникова с подтвержденным коронавирусом, и еще 11 человек с подозрением без признаков респираторного заболевания – все из её окружения (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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