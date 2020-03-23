2020-03-23T17:56:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Франции прошли успешные испытания лекарства от коронавируса

Опасную инфекцию попытались вылечить антималярийными препаратами, которые были рекомендованы китайскими врачами, и результата уудалось достичь
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Фото: REUTERS
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Французские ученые сообщили об успешных испытаниях лекарства от коронавируса COVID-19. Данное исследование специалисты направили для публикации в специализированное издание International Journal of Antimicrobial Agents. В статье специалисты рассказали о клиническом опыте эффективного лечения COVID-19 комбинацией гидроксихлорохина и азитромицина. Это антималярийные препараты, об эффективности которых ранее сообщали, в том числе, врачи из Поднебесной.

Испытания лекарства проходили на базе инфекционной больницы Университетского госпиталя Марсельского университета. В нем принимали участие те, у кого были выявлен коронавирус в пробе, взятой из носоглотки.

16 человек вошли в контрольную группу, получали симптоматическое лечение и антибиотики. Еще 14 человек десять дней принимали гидроксихлорохин, причем шесть из них принимали еше и азитромицин.

Уже на пятый день результаты были налицо: пациенты, принимающие комбинацию гидроксихлорохина и азитромицина, выздоровели.

На девятый день была признана здоровой одна из пациенток контрольной группы, до седьмого дня включительно не принимавшая азитромицин.

Ранее сообщалось, что в России начались испытания вакцины от коронавируса.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU

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