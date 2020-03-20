В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора разработал прототипы вакцин против COVID-19. Сейчас начинается этап испытания на животных, в первую очередь лабораторных крысах. Также тестирование пройдет на хорьках и приматах.
В Роспотребнадзоре разъяснили, что без испытания на животных не обойтись, поскольку нужно убедиться в безвредности нового препарата, а также выяснить, насколько хорошо он способен усиливать иммунный ответ.
- Почему живые организмы? Они устроены намного сложнее, чем клеточные культуры, - заявили в Роспотребнадзоре.
Меры профилактики вирусных инфекций.
Сейчас ученые бьются над тем, чтобы определить оптимальную эффективную дозу и кратность введения препарата. Если все пройдет хорошо, вакцина поступит в медучреждения осенью этого года.
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В США испытания вакцины против нового коронавируса начались 16 марта. Инъекции были сделаны четырем добровольцам. В эксперименте участвуют 45 человек. Вакцина под названием mRNA-1273 была разработана за 42 дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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