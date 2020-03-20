2020-03-20T19:54:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Ученые работают над тем, чтобы определить оптимальную эффективную дозу и кратность введения препарата [видео]
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Поделиться:
Научный центр Роспотребнадзора разработал прототипы вакцин против COVID-19. Фото: Егор Алеев/ТАССНаучный центр Роспотребнадзора разработал прототипы вакцин против COVID-19. Фото: Егор Алеев/ТАСС
Изменить размер текста:

Научный центр Роспотребнадзора разработал прототипы вакцин против COVID-19. Сейчас начинается этап испытания на животных, в первую очередь лабораторных крысах. Также тестирование пройдет на хорьках и приматах.

В Роспотребнадзоре разъяснили, что без испытания на животных не обойтись, поскольку нужно убедиться в безвредности нового препарата, а также выяснить, насколько хорошо он способен усиливать иммунный ответ.

- Почему живые организмы? Они устроены намного сложнее, чем клеточные культуры, - заявили в Роспотребнадзоре.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Сейчас ученые бьются над тем, чтобы определить оптимальную эффективную дозу и кратность введения препарата. Если все пройдет хорошо, вакцина поступит в медучреждения осенью этого года.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В США испытания вакцины против нового коронавируса начались 16 марта. Инъекции были сделаны четырем добровольцам. В эксперименте участвуют 45 человек. Вакцина под названием mRNA-1273 была разработана за 42 дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ВОЗ сообщил о начале тестирования вакцины против коронавируса

Исследователи уже начали проводить первые тесты вакцины против коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

- Первые тесты вакцины начались всего через 60 дней после того, как была выпущена генетическая последовательность вируса. Это невероятное достижение, - отметил гендиректор ВОЗ. (подробности)

Коронавирус: изучайте факты и помните о простой профилактике

Мы каждый день получаем огромное количество новостей про новый вирус. И здесь важно спокойно разобраться в ситуации (подробности)

Карта коронавируса в Европе и в мире: как распространяется заболевание

Граница на замке: правительство ограничивает въезд в Россию для иностранцев

Премьер Михаил Мишустин принял решение ограничить въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса. Как говорится в сообщении правительства, ограничение будет действовать с 18 марта до 1 мая.

Тем не менее, некоторые исключения все же будут сделаны. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус в Италии: за сутки скончались 627 человек
Коронавирус на Украине: режим ЧС ввели в Киеве и двух областях
Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении фейков о коронавирусе
У двадцати четырех сотрудников ООН выявили COVID-19
Bloomberg: Москва не сбирается сдаваться в «нефтяной войне» с Саудовской Аравией
Главврач больницы в Коммунарке сообщил, что пациентам пока не нужна ИВЛ
Собянин: девять лабораторий в Москве будут ежедневно проводить около 10 тысяч тестов на COVID-19
Запущен каталог бесплатного образования COVID Education
США приостанавливает выдачу виз из-за коронавируса
Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к фейкам о COVID-19
Число «заминированных» пассажирских самолетов возросло до 10
В России создали три прототипа вакцины от коронавируса
ЦБ потребовал не брать комиссии за быстрые переводы до 100 тыс. рублей в месяц
В России семь человек вылечились от коронавируса
Центробанк не видит необходимости выдавать деньги гражданам из-за COVID-19
Во всех регионах России введен режим повышенной готовности из-за COVID-19
Путин подписал указ о выплатах пособий на детей от 3 до 7 лет
У федерации биатлона Москвы похитили 10 винтовок