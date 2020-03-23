Закрыть метро, выставить посты: Эксперт настаивает на введении жесткого карантина в Москве

23 Март 2020 2020-03-23T20:27:25+03:00

Специалист по исследованиям лекарственных средств Николай Крючков в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что нужно сделать для победы над коронавирусом

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Эпидемиологические меры в Москве необходимо ужесточить. Такого мнения придерживается Николай Крючков — кандидат медицинских наук, эксперт в области иммунологии, специалист по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств.

"Боятся вводить такие жесткие меры, в первую очередь, потому что они приведут к еще большему ухудшению экономической ситуации.... Только, к сожалению, если этим меры не вводить, а вводить их через некоторое время - еще недельку подождем, две подождем, три, то оказывается, что все становится еще хуже", - сказал эксперт в эфире Радио "Комсомольская правда".

По его мнению, в плане борьбе с коронавирусом России стоит пойти по пути Германии, Испании, Франции, где введен гораздо более жесткий карантин - это прекращение работы не жизненно важных отраслей (включая бизнесы, коммерческие компании), закрытие метро, торговых центров, ресторанов и большинства магазинов, кроме продуктовых. Но и их работу, по мнению Крючкова, стоит ограничить. Также эксперт предлагает введение карантинных постов на въезде и выезде из Москвы.

"С какой целью?", - спросил ведущий Сергей Мардан.

"С целью как минимум измерять температуру, а лучше организовать тестирование методом ПЦЦ (полимеразная цепная реакция) - забор мазков, как это делают в США", - пояснил специалист.

Он добавил, что сейчас в столице действуют, в основном, рекомендации, но они не очень эффективны, а мы сейчас "не в той ситуации, когда может быть неудобно".

"Несмотря на то, что мне не хочется, чтобы в Москве вводился более жесткий режим карантина, к сожалению, это является единственным сейчас выходом", - подчеркнул гость радиостудии.

Крючков тут же пояснил, почему сделать это необходимо как можно скорее.

"Есть инерция - три или три с половиной недели. Вот мы вводим противоэпидемические меры сейчас, а они начнут работать только через три - три с половиной недели. Почему? Очень просто. Потому что период инкубационный может составлять до двух недель, но пусть будет десять дней. Плюс, по научным данным, через 6-10 дней возникают осложнения, которые приводят к необходимости госпитализации... Если вы просуммируете, то поймете, что те меры, которые мы сейчас введем они реально подействуют не сейчас", - сказал кандидат медицинских наук.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768150" frameborder="0"></iframe> Собянин призвал пожилых и страдающих хроническими заболеваниями москвичей соблюдать домашний режим.

ИСТОЧНИК KP.RU