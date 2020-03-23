Бывший ведущий Радио «КП» Андрей Шмаров станет исполняющим обязанности главреда «Ведомостей»

23 Март 2020 2020-03-23T23:34:42+03:00

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С 24 марта должность исполняющего обязанности главного редактора газеты «Ведомости» займет Андрей Шмаров. О его назначении сообщается на сайте издания со ссылкой на будущих владельцев «Ведомостей» Константина Зятькова и Алексея Голубовича. Отметим, что известный журналист работал экономистом в НИИ Госплана СССР и научным редактором в газете «Коммерсантъ», также некоторое время был ведущим на Радио «Комсомольская правда».

Редакционным директором издания станет Юрий Кацман. «Это было неожиданно, но интересно. Принципиально я согласен, необходимо утрясти формальные детали», - отметил он.

Контракт нынешнего главного редактора газеты «Ведомости» Ильи Булавинова истекает в конце апреля. Ранее он предупредил редакцию, что не будет работать на своем посту после истечения этого срока.

Андрей Шмаров был ведущим двух передач на Радио «Комсомольская правда». Самые актуальные события обсуждались в программе «Не учите жить» и «Ничего подобного». Его гостями были профессор МГИМО Валерий Соловей, глава российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, президент Ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин, создатель фестиваля "Золотая Маска" и основатель Театра «Практика» Эдуард Бояков, политик Евгений Коган и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU