В США рассматривают возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией

23 Март 2020 2020-03-23T23:55:07+03:00

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Министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что американцы могут заключить соглашение по нефти с Саудовской Аравией. Это один из вариантов выхода из кризисной ситуации, сообщил он в беседе с корреспондентом Bloomberg. И хотя он утвержал, что никакой конкретики пока нет и это всего-лишь возможный вариант, в западных СМИ такую версию развития событий начали рассматривать сразу после срыва сделки ОПЕК в начале марта.

Напомним, страны-экспортеры нефти не смогли договориться о новом сокращении по объемам добычи. Российская сторона отказалась от дополнительного снижения, как минимум до конца текущего квартала, чтобы оценить ситуацию в мире с распространением коронавируса и влиянием ее на экономику. В итоге договор так и не был подписан. Это привело к падению цен на нефть почти на 30 процентов 9 марта. Сыграла роль позиция Саудовской Аравии - после срыва сделки в стране решили снизить цены и увеличить добычу, что не сыграло на руку другим поставщикам нефти.

- Возможность совместного американо-саудовского нефтяного альянса является одной из рассматриваемых идей для стабилизации цен после их падения,- сообщил американский министр.

Он добавил, что не знает, будет ли эта версия представлена официально Белым домом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765940" frameborder="0"></iframe> Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией.Падение стоимости «черного золота» произошло после срыва сделки ОПЕК+

ИСТОЧНИК KP.RU