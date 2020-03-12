2020-03-12T05:54:33+03:00
В мире

Bloomberg: Вслед за Саудовской Аравией цены на нефть решили снизить еще две страны

Позиция Саудовской Аравии стала одной из причин падения цены не нефть, что привело к нестабильной экономической ситуации во всем мире
Юлия САЛЬНИКОВА
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После срыва сделки ОПЕК нефть подешевела на 30 процентовПосле срыва сделки ОПЕК нефть подешевела на 30 процентовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После того, как в Саудовской Аравии подтвердили, что будут снижать цены на нефть и увеличивать производство, не считаясь с партнерами по ОПЕК, примеру этой страны последовали и другие. По данным издания Bloomberg, изменить стоимость барреля нефти в меньшую сторону захотели Ирак и Кувейт. В Арабских Эмиратах сделали ставку на увеличение производства - работать в новом режиме планируют уже в следующем месяце.

- Саудовские поставки в сочетании с беспрецедентными скидками превращают европейский нефтяной рынок в поле битвы за цены на нефть,- пишут в издании.

В другим американском журнале, Forbes, предрекли победу в этом споре интересов России.

Напомним, падение цен на нефть и следом курса рубля, произошло после срыва сделки ОПЕК+. Страны-экспортеры нефти предложили ввести дополнительные сокращения по производству сырья к уже существующим. В России предложили дождаться окончания квартала, чтобы оценить, как на рынок влияет ситуация с коронавирусом. Когда стороны не смогли договориться, сделка объявлена сорваной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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