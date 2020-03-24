Саблист Дмитрий Даниленко сообщил, что у него и шпажистки Дарьи Мартынюк есть симптомы коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T00:36:56+03:00

Дмитрий Даниленко две недели находится на карантине по прилету из Европы Фото: Федерация фехтования России www.facebook.com/rusfencing

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Два спортсмена из сборной России сообщили о симптомах коронавируса после участия в европейских соревнованиях. Саблист Дмитрий Даниленко несколько недель назад вернулся Люксембурга. Для спортсменов исключений не делают - всех прибывших из Европы отправляют на карантин, так что Дмитрий две недели, как и положено, пробыл в изоляции. Но по окончании 14-днейного пребывания дома, почувствовал, что появились симптомы простудного заболевания.

Оказалось, что на кашель и повышенную температуру пожаловалась также шпажистка сборной Дарьи Мартынюк:

- Последние три дня у меня температура выше нормы, у Даши – два дня, - добавил спортсмен. - Не могу сказать, что кто-то из нас чувствует себя плохо. Просто кашель появился и повышенная температура – 37 градусов и чуть выше,- сообщил Дмитрий корреспонденту РИА Новости.

Гран-при по фехтованию на шпагах, где участвовала Дарья Мартынюк, проходил с 6 по 8 марта в Венгрии. После соревнований у шести спортсменов (трех китайцев и трех корейцев) нашли коронавирус.

Что касается россиян, то тест они пока не сдали:

-Мы проживаем в Химках, а прописка у нас в Москве. Приехала скорая помощь, и нам сказали, что нам лучше, если есть машина, завтра ехать по месту прописки в Москву и вызывать специальную службу,- объяснил Дмитрий.

ИСТОЧНИК KP.RU