В США из-за коронавируса отменяют пластические операции, а в Техасе ввели запрет на аборты

24 Март 2020 2020-03-24T01:25:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти США попросили пластических хирургов по всей стране отложить плановые операции из-за коронавируса. Эти процедуры отнесли к необязательным операциям, которые повышают риск пациента заразиться по выходу из клиники. Ведь после хирургического вмешательства человек попадает в группу риска.

В США от коронавируса погибли 506 человек и более 43 000 заражены. Врачи испытывают нехватку как техники для лечения "тяжелых" пациентов, так и средств защиты для себя. В связи с этим в Белом доме обратились к пластическим хирургам с просьбой пожертвовать свои маски, вентиляторы и другие медицинские принадлежности и оборудование "для национальных усилий по реагированию на коронавирус", сообщает CNN.

В Техасе пошли дальше и отменили все операции, которые являются "не обязательными", то есть без которых пациент сможет жить. В этот список попали в том числе аборты, стоматологические и офтольмалогические процедуры.

- Невыполнение исполнительного распоряжения губернатора, связанного с катастрофой COVID-19, может привести к штрафам до 1000 долларов или 180 дней тюремного заключения,- сообщил Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон.

ИСТОЧНИК KP.RU