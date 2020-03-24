2020-03-24T01:25:22+03:00
В мире

В США из-за коронавируса отменяют пластические операции, а в Техасе ввели запрет на аборты

Власти просят передать аппаратуру центров пластической хирургии в помощь врачам, которые спасают жизни зараженных коронавирусом людей
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В США от коронавируса погибли больше 100 человекВ США от коронавируса погибли больше 100 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Власти США попросили пластических хирургов по всей стране отложить плановые операции из-за коронавируса. Эти процедуры отнесли к необязательным операциям, которые повышают риск пациента заразиться по выходу из клиники. Ведь после хирургического вмешательства человек попадает в группу риска.

В США от коронавируса погибли 506 человек и более 43 000 заражены. Врачи испытывают нехватку как техники для лечения "тяжелых" пациентов, так и средств защиты для себя. В связи с этим в Белом доме обратились к пластическим хирургам с просьбой пожертвовать свои маски, вентиляторы и другие медицинские принадлежности и оборудование "для национальных усилий по реагированию на коронавирус", сообщает CNN.

В Техасе пошли дальше и отменили все операции, которые являются "не обязательными", то есть без которых пациент сможет жить. В этот список попали в том числе аборты, стоматологические и офтольмалогические процедуры.

- Невыполнение исполнительного распоряжения губернатора, связанного с катастрофой COVID-19, может привести к штрафам до 1000 долларов или 180 дней тюремного заключения,- сообщил Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские нашли похищенную из перинатального центра в Йошкар-Оле девочку
Хакеры пытались взломать серверы ВОЗ, чтобы получить информацию о разработке вакцин
Ромашль считает, что коронавирус покажет, насколько здравоохранения мира готово к пандемии
В США из-за коронавируса отменяют пластические операции, а в Техасе ввели запрет на аборты
Великобританию закрыли на карантин: жителям запрещено выходить из дома без уважительной причины
Саблист Дмитрий Даниленко сообщил, что у него и шпажистки Дарьи Мартынюк есть симптомы коронавируса
В Минпромторге планируют создать службу доставки медицинских масок и перчаток от производителя к потребителю
В США рассматривают возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией
Главврач инфекционной больницы Ставропольского края рассказал о состоянии здоровья коллеги, заразившей коронавирусом 11 пациентов
"Не отдыхал в Куршевеле": Еще один депутат Верховной рады заразился коронавирусом
Россияне меняют заграничные путевки на туры по России из-за коронавируса
Бывший ведущий Радио «КП» Андрей Шмаров станет исполняющим обязанности главреда «Ведомостей»
Глава ВОЗ: пандемия коронавируса набирает обороты
В Италии темпы роста смертности от коронавируса сократились на 50 человек в сутки