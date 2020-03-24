Полицейские нашли похищенную из перинатального центра в Йошкар-Оле девочку

24 Март 2020 2020-03-24T02:34:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Похищенная из роддома в Йошкар-Оле девочка найдена. Об этом сообщили в УМВД республики. По всем приметам, это тот самый ребенок, но необходимо провести дополнительные проверки, чтобы точно подтвердить личность.

- Обнаружена живой новорожденная девочка, по предварительной информации, это ребенок, похищенный в понедельник,- сообщили в полиции корреспонденту ТАСС.

Девочка появилась на свет три дня назад. В понедельник 23 марта ребенок находился в одной палате с матерью. Женщина ненадолго оставила дочь одну в помещении, сама ушла на процедуры. Когда вернулась, младенец исчез.

Полиция сразу же приступила к поиску ребенка и похитителя. Помощь семье пытались оказать волонтеры, которые разместили в городе листовки, а в соцсетях призывы откликнуться всех, кто знает, где находится младенец.

Позже в сводках появился фоторобот предполагаемой преступницы. Под подозрение попала 40-летняя женщина, кем она приходится семье, где родился ребенок, не ясно.

Возбуждено два уголовных дела: по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетнего") и ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

ИСТОЧНИК KP.RU