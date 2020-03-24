В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

24 Март 2020 2020-03-24T03:47:35+03:00

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Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в мировой экономике в 2020 году ожидается рецессия. Пандемия привела к закрытию предприятий, целые отрасли экономики оказались под угрозой кризиса - туризм, транспорт среди особенно пострадавших сфер.

Поэтому прогноз МВФ на текущий год таков: спрос снизится и товаров будут производить меньше.

- перспективы глобального роста: для 2020 года он отрицательный — рецессия, по крайней мере, такая же серьезная, как во время мирового финансового кризиса или хуже. Но мы ожидаем восстановления в 2021 году,- приводит слова Георгиевой по итогам телефонной конференции с министрами финансов стран "Большой двадцатки" РИА Новости.

В ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) пока дают не очень оптимистичные прогнозы по поводу распространения коронавируса - пандемия набирает обороты. И у этого есть причины - в Европе многие игнорируют требования изоляции, ограничены страны в тестах, чтобы проверить сразу всех, не хватит ни техники, ни врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU