«По 10 тысяч рублей каждому»: Готовы ли российские власти разбрасывать «деньги с вертолета»

Развитые страны одна за другой объявляют о беспрецедентных мерах поддержки своим экономикам. Сначала США влили на финансовые рынки триллион долларов. А теперь анонсируют небывалые выплаты для граждан - по 1000 долларов каждому американцу (для таких прямых, безвозмедных выплат в западной традиции существует термин helicopter money — то есть в буквальном переводе «деньги, разбрасываемые с вертолета»). В Германии обещают помочь только тем, у кого снизится доход из-за вынужденного отпуска или неполной занятости. Им готовы компенсировать до 60% потерь. Выделят на это 500 млрд евро.

В России на такие меры пока идти не готовы. Правительство планирует пока помогать только бизнесу, да и то лишь отдельным отраслям. Отсрочка по уплате налогов выглядит даже не полумерой. Ведь их все равно придется платить, но с каких доходов?! Предложение властей давать кредитные каникулы переболевшим новой вирусной инфекцией — вообще капля в море. В России на данный момент всего несколько сотен заболевших. А с финансовыми проблемами могут столкнуться миллионы абсолютно здоровых заемщиков, чьи доходы упадут.

В Америке решение еще не принято. Но его поддерживают многие эксперты.

- Отсрочка по налогам не имеет смысла. Потому что она никак не помогает тем, кто не может работать, - пишет в своем блоге Грегори Мэнкью, известный американский экономист, автор популярных учебников по экономике. - Лучше как можно быстрее отправить каждому американцу чек на 1000 долларов.

По его словам, это в том числе поможет и сдерживанию коронавируса. Если решить финансовые трудности людей, это удержит их дома, считает экономист. Его российские коллеги считают, что нужно брать пример с США.

- Российское правительство должно срочно принять меры для того, чтобы спад был менее глубоким, а последствия для граждан – менее жесткими, - пишет в своей колонке в газете «Ведомости» Константин Сонин, профессор Высшей школы экономики. - На мой взгляд, разумная мера в этой ситуации – выплатить каждому гражданину единовременное пособие, например 10 000 рублей в течение апреля – мая. Это поддержит совокупный спрос, который страдает от падения цен на нефть и доходов граждан, и производство наиболее эффективным способом.

По расчетам экономиста, цена вопроса вполне реалистична - примерно 1,5 трлн рублей. Для сравнения, в Фонде национального благосостояния лежит в восемь раз больше денег - около 12 трлн рублей по нынешнему курсу.

- Эта сумма только кажется огромной – в борьбе с кризисами 2008 – 2009 и 2014 – 2015 годов правительство потратило куда больше, - напоминает Сонин.

К примеру, на борьбу с девальвацией в конце 2008 года Центробанк буквально сжег в биржевой топке $250 млрд золото-валютных резервов. Эти деньги ушли в никуда.

- В других обстоятельствах такая помощь могла бы вызвать рост цен. Но во время спада инфляционные последствия минимальны. В нынешних российских обстоятельствах прямой одноразовый трансфер выглядит на редкость качественным и адекватным решением. Производители получат деньги от покупателей быстрее, чем через какие-то сложные программы поддержки, и получат из них как раз те, кто лучше и дешевле производит самые нужные товары, - констатирует профессор Высшей школы экономики.

Другие российские эксперты согласны. Но, как и в США, расходятся в том, кому конкретно стоит помогать: всем подряд или только нуждающимся категориям.

- Мы не Америка, чтобы включить станок и раздавать деньги всем. Но у нас под угрозой сокращения находятся миллионы людей. Это в первую очередь сектор оказания услуг: общепит, фитнес-клубы, кинотеатры, развлекательные центры и т.д., - говорит Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ. - Нужны меры, которые позволили бы этим людям пережить трудные времена.

По словам Сафонова, всем, кто зарегистрируется на бирже труда, нужно давать прожиточный минимум. Причем не важно, была ли до этого у человека официальная работа или он получал всю зарплату в конверте. Кроме того, по словам профессора, нужно наложить мораторий на выплаты по кредитам. И уже потом компенсировать банкам эти потери из бюджета. Банковский сектор от этого вряд ли обеднеет. Чистая прибыль российских банков за прошлый год составила астрономические 1,7 трлн рублей. Столько же, сколько нужно, чтобы раздать каждому россиянину по 10 тысяч рублей. Даже еще останется.

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