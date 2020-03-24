2020-03-24T04:27:48+03:00
В мире

Трамп отскочил от врача, когда она сообщила о повышенной температуре

Это произошло на пресс-конференции по коронавирусу в США [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп проходил проверку на коронавирус - тест отрицательныйТрамп проходил проверку на коронавирус - тест отрицательныйФото: REUTERS
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Донадьд Трамп показал, как ускользает от коронавируса. В окружении президента США уже есть несколько политиков с положительным диагнозом на COVID-19, но главе государства повезло - в лаборатории диагноз не подтвердился. Причем мазки из носа брали как у Трампа, так и у первой леди Мелании, а также у вице-президента Пенса - все трое здоровы.

Главные правила, советует президент США на брифингах по коронавирусу, мыть руки и дистанцироваться. Со вторым пунктом Дональд Трамп изящно справился на камеру во время пресс-конференции 23 марта.

К микрофону, чтобы доложить о темпах распространения болезни в США, вышла координатор по борьбе с коронавирусом администрации США Дебора Биркс. Она призналась, что у нее в выходные была повышенная температура.

Трамп отскочил от врача на брифинге.The White House

После этого заявления президент в два рывка отскочил о медика на метр. Правда, Биркс поспешила всех успокоить:

- Но я же врач, я все проверила. Сдала тест на коронавирус в субботу. Он отрицательный.

Американский лидер с улыбкой вернулся на место:

- Спасибо, что предупредили,- сказал Трамп, переводя ситуацию в шутку.

На том же брифинге Трамп решил смягчить заявление другого выступавшего у трибуны американского доктора, который спрогнозировал рост числа заболевших. Президент сказал, что вероятно, такие случаи будут фиксировать, но власти постараются снизить показатели. Что касается закрытия США, то ограничительные меры продлятся не больше 3-4 месяцев, считает американский лидер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Трамп отскочил от врача, когда она сообщила о повышенной температуре
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