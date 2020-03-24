2020-03-24T12:12:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Появились новые свидетельства искусственного происхождения коронавируса

Американские ученые продолжили проводить опасные исследования, несмотря на наложенный правительством мораторий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американские вирусологи могли создать опасный коронавирус еще в 2015 годуАмериканские вирусологи могли создать опасный коронавирус еще в 2015 годуФото: REUTERS
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Вскрылись новые факты, которые могут послужить доказательством искусственного происхождения коронавируса COVID-19.

Оказалось, что американские ученые, изучающие усилие функций патогенов, продолжали свои исследования, несмотря на временный мораторий на финансирование со стороны правительства США. Более того, они делали это совместно с коллегами из лаборатории Уханьского института вирусологии, которому присвоен самый высокий уровень опасности. Именно из этого китайского города и началось распространение заразы.

Специалисты получили специальное разрешение на работу с вирусами гриппа, MERS и SARS. Также конструкцию искусственно созданного коронавируса одобрил американский комитет по исследованиям двойного назначения (Dual Use Research of Concern committee), сообщают "Известия".

Сайт kp.ru писал, что журнал Nature Medicine еще в 2015 году опубликовал научную статью о рискованных экспериментах ученых. В ней исследователи отчитались о своих опытах с летучими мышами, результатом которых стало появление опасного для человека коронавируса.

Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

ИСТОЧНИК KP.RU

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