Появились новые свидетельства искусственного происхождения коронавируса
Вскрылись новые факты, которые могут послужить доказательством искусственного происхождения коронавируса COVID-19.
Оказалось, что американские ученые, изучающие усилие функций патогенов, продолжали свои исследования, несмотря на временный мораторий на финансирование со стороны правительства США. Более того, они делали это совместно с коллегами из лаборатории Уханьского института вирусологии, которому присвоен самый высокий уровень опасности. Именно из этого китайского города и началось распространение заразы.
Специалисты получили специальное разрешение на работу с вирусами гриппа, MERS и SARS. Также конструкцию искусственно созданного коронавируса одобрил американский комитет по исследованиям двойного назначения (Dual Use Research of Concern committee), сообщают "Известия".
Сайт kp.ru писал, что журнал Nature Medicine еще в 2015 году опубликовал научную статью о рискованных экспериментах ученых. В ней исследователи отчитались о своих опытах с летучими мышами, результатом которых стало появление опасного для человека коронавируса.
Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах
ИСТОЧНИК KP.RU
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