2020-03-24T14:05:13+03:00
Общество

В России продажи презервативов выросли на 30%

Спрос на них резко вырос за последнюю неделю
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россияне за последнюю неделю стали на 30% больше покупать презервативыРоссияне за последнюю неделю стали на 30% больше покупать презервативыФото: Михаил ФРОЛОВ
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За последнюю неделю в России резко выросли продажи презервативов. По сравнению с тем же периодом в 2019 году (одиннадцатой неделей года), россияне купили на 31,8% презервативов больше в денежном эквиваленте.

Если в 2019 году за такую же неделю было продано 477 тысяч упаковок на 122 миллона рублей, то за последнюю неделю 2020 года - 589 тысяч упаковок презервативов на сумму 161 миллион рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в начале марта в полтора раза выросли продажи противовирусных и иммуномодулирующих препаратов.

Также на сайте сообщали, что карантин и удаленная работа заставили россиян чаще покупать домашнюю одежду, игрушки и товары для дома. Также для комфортной работы дома россияне стали чаще заказывать столики для ноутбуков, удобные геймерские кресла и напольные подушки. Среди домашней одежды лидерами продаж стали хлопковые футболки и домашние тапочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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