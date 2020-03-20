2020-03-20T16:24:58+03:00
Общество

Из-за карантина по коронавирусу у россиян вырос спрос на тапочки и домашние пивоварни с AliExpress

Такую статистику представил сервис
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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AliExpress: у россиян вырос спрос на тапочки, игры для детей, столики для ноутбуков и домашние пивоварниAliExpress: у россиян вырос спрос на тапочки, игры для детей, столики для ноутбуков и домашние пивоварниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Карантин и удаленная работа заставили россиян всерьез задуматься над обустройством домашнего уюта. AliExpress представил статистику самых продаваемых за последнее время товаров . Хитом продаж оказались: домашняя одежда (+60%), игрушки (+80% в отдельных категориях) и товары для дома (+70%).

Так для комфортной работы дома россияне стали чаще заказывать столики для ноутбуков, удобные геймерские кресла и напольные подушки. Среди домашней одежды лидерами продаж стали хлопковые футболки и домашние тапочки.

Сильно возросли и продажи детских игрушек. Родители ринулись покупать детские конструкторы (+78%) и радиоуправляемые игрушки (+45%).

Количество заказов удвоилось и в категории "Товары для дома". Там лидируют напольные весы и товары для уборки (швабры и ведра).

Но каждый устраивает свой уют по-своему, поэтому среди хитов продаж появились и крайне неожиданные товары. Например, приборы для пивоварения и виноделия.

Напомним, по состоянию на 20 марта в России коронавирусом заражены 199 человек, 9 из них уже выздоровело. Российские ученые расшифровали геном вируса и уже приступили к созданию вакцины. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что на данный момент проходит тестирование шести препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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