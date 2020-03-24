2020-03-24T16:26:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав разрешил назначать ибупрофен при лечении коронавируса

Ранее ВОЗ пересмотрела свои рекомендации
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Минздраве сообщили, что коронавирус можно лечить ибупрофеномВ Минздраве сообщили, что коронавирус можно лечить ибупрофеномФото: Александр ГЛУЗ
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При коронавирусе COVID-19 пациентам можно назначать ибупрофен. Об этом сообщила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

«Ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом, и здесь мы солидарны с Всемирной организацией здравоохранения», - заявила специалист, но отметила, что главное для пациентов - строгое следования рекомендациям врача.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения попросили не пить ибупрофен при лечении коронавируса, однако 19 марта пересмотрела свои рекомендации.

Малинников пояснила, что ВОЗ консультируется с врачами, лечащими пациентов с коронавирусной инфекцией, и не получает информации о каких-либо негативных эффектах ибупрофена, помимо обычных побочных эффектов для определенных групп людей.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о лекарствах от коронавируса. По его словам, на данный момент не существует препаратов, которые были бы признаны эффективными и предупредил об опасности использования непроверенных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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