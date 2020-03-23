2020-03-23T20:35:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В ВОЗ рассказали о лекарствах от коронавируса

По данным Всемирной организации здравоохранения, число заражённых коронавирусом COVID-19 в мире превысило 300 тысяч человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ВОЗ рассказали о лекарствах от коронавирусаВ ВОЗ рассказали о лекарствах от коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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На данный момент не существует препаратов, которые были бы признаны эффективными против коронавируса COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил, что ВОЗ признает «крайнюю необходимость эффективных лекарств» против COVID-19, но пока «малые неразнообразные наблюдения и исследования» не могут дать необходимых ответов.

«Использование непроверенных средств без нужных доказательств может дать ложные надежды и причинить больше вреда, чем пользы, а также привести к нехватке необходимых лекарств для других болезней», - пояснил глава ВОЗ.

Гебрейесус также привел последние данные ВОЗ по числу заболевших коронавирусом. По его словам, распространения вируса «набирает обороты», поскольку прошло 67 дней от первого зарегистрированного случая до 100 тысяч случаев, 11 дней - до 200 тысяч и всего четыре дня до 300 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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