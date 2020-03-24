В Госдуме поддержали карантин для всех пожилых людей страны

24 Март 2020 2020-03-24T17:47:34+03:00

В госдуме соглашаются, что временный карантин стоит ввести для всех российских пенсионеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но призвали власти регионов объективно оценивать ситуацию и только после этого принимать меры

Изменить размер текста: A A

В Госдуме поддержали предложение ввести карантин для пожилых людей по всей стране. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что «эту практику стоит распространить», но принимать решение должны именно региональные власти.

Депутат уверен, что нельзя сравнивать разные субъекты страны между собой, на необходимость карантина влияют слишком много различных факторов: погодные условия, плотность населения и так далее.

- Нельзя сравнивать природную, географическую и климатическую специфику Ненецкого автономного округа, например, и Москвы или Санкт-Петербурга. Поэтому... региональные власти не должны бояться. Если мера должна быть принята, значит, ее нужно принимать как можно быстрее, — сказал Нилов.

По его мнению для Москвы и московской области это необходимость, которая была введена в действие.

- Конечно, все неприятно и нервозно, особенно когда речь идет о пожилых людях. Но это вынужденная мера, хотя и может показать избы точной, - комментирует парламентарий RT.

Депутат подчеркнул, что в данном случае лучше «избыточно, чтобы не допустить распространения и не подвергать опасности тех, кто с наибольшей долей вероятности может заразиться».

Распространить карантин для пожилых людей на всю страну предложил Сергей Собянин во время совещания с президентом Владимиром Путиным.

В столице населению старше 65 лет рекомендовано соблюдать домашний режим и воздержаться от выходов на улицу в период с 26 марта по 14 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU