Собянин предложил ввести карантин для пожилых россиян во всех мегаполисах России
Президент России Владимир Путин собрал совещание для обсуждения ситуации с коронавирусом. На нем присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на нём, что динамика развития инфекции высока. За 10 дней в Россию из-за рубежа приехал миллион человек.
Но пик коронавируса в России удастся сгладить из-за мер, принятых ранее.
На совещании Сергей Собянин предложил распространить на все мегаполисы России введение карантина для пожилых из-за коронавируса.
Президент сегодня 24 марта встретится с правительством, чтобы обсудить вопросы борьбы с коронавирусом.
- Мы через пару часов с правительством соберемся, пообсуждаем эти [вопросы], - отметил Владимир Путин, заслушав доклад мэра Москвы.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что мэр Москвы обратился к москвичам старше 65 лет и призвал соблюдать режим самоизоляции. Им выплатят по 4 тысячи рублей. Из них 2 тыс. руб. будет выплачено авансом, еще 2 тыс. руб. - после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения. Также власти Москвы запретили добавлять пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ пожилых горожан.
Путин провел совещание с Собяниным, Голиковой, Поповой по ситуации с коронавирусом в России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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