Коронавирус: изучайте факты и помните о простой профилактике

Давайте рассмотрим факты.

Действительно, коронавирус существует. И существует очень давно. Каждый год мы видим большое число пациентов с «простудой» и «расстройством живота». Чаще сталкиваемся с легкими проявлениями и стараемся в таких случаях назначать как можно меньше лекарств, прибегая к испытанным и безопасным (при этом очень эффективным) средствам: домашний режим, побольше спать, больше пить теплых чаев и морсов, воды, придерживаться диеты. Как правило, этого бывает достаточно. Никому в голову не приходит в каждом таком случае проводить пациенту анализ на тип вируса, вызвавшего болезнь. А ведь довольно часто это коронавирусная инфекция (так же, впрочем, часто как и инфекция, вызванная аденовирусами, вирусами парагриппа, респираторно-синцитиальными вирусами).

Гораздо серьезней ситуация при эпидемии настоящего гриппа, когда абсолютное большинство заболевших переносят болезнь с высокой лихорадкой, сильными головными болями, ломотой в мышцах, осложнениями в виде тяжелых отитов, менингитов, энцефалитов и пневмоний (в последних трех случаях – нередко и умирают).

Этим нас не напугаешь! Давно привыкли, да и вакцина есть (почему-то, правда, далеко не все делают прививку).

В прошлом году в Китае был определен новый вид коронавируса (его бета-разновидности), названный теперь COVID-19. По разным причинам информация об этом стала разноситься очень интенсивно и теперь уже трудно понять, что опаснее: сам коронавирус или тот страх, который преследует и травмирует большинство людей по всему миру.

Давайте посмотрим на цифры.

Да, вирус в Китае распространился очень быстро и поразил порядка 80 000 человек, что составляет всего около 0,05% населения этой страны (1 395 380 000 чел. на конец 2019 года). При этом заболевание уже пошло там на убыль. По наблюдениям ВОЗ, подавляющее большинство пациентов (81%), «подцепивших» COVID-19, переносят ее или вообще без симптомов, или с минимальными и умеренными проявлениями (ОРВИ или небольшое расстройство кишечника); 14% пациентов показывают более серьезные симптомы, такие как повышение температуры, кашель, иногда одышка; примерно в 5% случаев ситуация доходит до тяжелого состояния и в 2,3 % случаев пациентов не удается спасти.

Как и с другими болезнями, все пациенты с тяжелыми симптомами – это люди, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, пожилые люди. Интересно, что детей до 9-ти лет эта инфекция практически не трогает (возможно они переносят ее настолько легко, что и мысли взять анализ не возникает). Другими словами, если посмотреть сухие цифры и учесть, что тотальную статистику по другим ОРВИ никому и в голову не приходит публиковать по нескольку раз в день по всем СМИ, возникает вопрос, а так ли страшен этот вирус?

Параллельно возникает и другой вопрос: а как не заразиться?

Все просто. Поскольку сейчас понятно, что наиболее вероятные пути передачи вируса воздушный и пищевой, нужно:

- чаще мыть руки, особенно, если вы были в общественных местах (помните, самый населенный микробами предмет – ручка тележки в супермаркете),

- стараться ограничивать контакты с больными людьми,

- стараться поменьше трогать руками лицо (свое и чужое).

Интересно, что ВОЗ не рекомендует использование масок здоровыми людьми даже в районах, где есть зарегистрированные случаи коронавирусной инфекции. Не забывайте, что стресс и паника здорово снижают иммунитет, а хорошее настроение и прививки — повышают!

Источник: www.emcmos.ru

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