2020-03-24T17:56:01+03:00
Спорт

«Свет в конце туннеля»: Олимпийский огонь останется в Японии как символ надежды

Игры сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры «Токио 2020»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Олимпийский огонь останется в Японии как символ надеждыОлимпийский огонь останется в Японии как символ надеждыФото: REUTERS
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Несмотря на перенос Олимпиады-2020 на следующий год, Олимпийский огонь останется в Японии как символ приверженности и надежды. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для мира в эти неспокойные времена, а олимпийский огонь может стать светом в конце туннеля, в котором мир находится в настоящее время. Поэтому было решено, что олимпийский огонь останется в Японии», - говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте.

Кроме того, МОК принял решение, что Игры сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры «Токио 2020».

Напомним, ранее из-за угрозы распространения коронавируса НОК Греции принял решение отменить эстафету Олимпийского огня на территории страны, а его передача прошла без зрителей и журналистов.

Сайт kp.ru писал, что 24 марта глава МОК согласился с предложением премьер-министра Японии Синдзо Абэ перенести Олимпиаду на следующий год. Незадолго до этого решения Австралия и Канада уже отказались от участия в соревнованиях и призвали перенести международные соревнования на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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