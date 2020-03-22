2020-03-22T21:47:08+03:00
Коронавирус Covid-19

МОК примет решение по проведению Олимпиады в Токио через четыре недели

Ситуация с коронавирусом в Японии постепенно улучшается
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Отмена Олимпиады не стоит на повестке дня, заявил БахОтмена Олимпиады не стоит на повестке дня, заявил БахФото: REUTERS
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Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета примет окончательное решение о том, стоит ли проводить Олимпиаду 2020 года в Токио, не раньше, чем через четыре недели. Об этом сообщил глава МОК Томас Бах.

По его словам, ситуация с коронавирусом в Японии постепенно улучшается. Велика вероятность, что Игры удастся провести, соблюдая определенные меры безопасности. Однако и проблем, по-прежнему, достаточно.

"Ряд важных объектов, необходимых для проведения Игр, потенциально могут быть больше недоступны. Ситуация с миллионами уже забронированных ночей в отелях чрезвычайно сложна для обработки, и Международный спортивный календарь по крайней мере для 33 олимпийских видов спорта должен быть адаптирован", - приводятся слова Баха на сайте МОК.

На протяжении месяца олимпийский комитет совместно с оргкомитетом ОИ-2020 будет анализировать ситуацию в области здравоохранения и рассматривать доступные варианты действий.

"Отмена Олимпийских игр в Токио не решит ни одной из проблем и никому не поможет. Поэтому отмена не стоит на повестке дня", - подчеркнул глава МОК.

Сайт kp.ru писал, что японцы продолжают готовиться к проведению международных соревнований, которые состоятся летом 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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