2020-03-24T19:45:24+03:00
Общество

Сроки пересдачи экзамена в Госавтоинспекции меняются: какие нововведения ждут кандидатов в водители

Новые правила начнут действовать в России с 1 октября 2020 года
Ксения БОГДАНОВА
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Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров в программе «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда»Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров в программе «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда»Фото: Иван МАКЕЕВ
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С 1 октября 2020 года в России вступают в действие новые правила проведения экзамена на право управления транспортными средствами. Как изменятся сроки его пересдачи для кандидатов в водители, в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» рассказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

- Раньше у нас были прописаны только минимальные сроки. То есть если человек в первый раз не сдал экзамен, то следующая пересдача у него будет через семь дней. В действующей редакции, которая вступит в силу в октябре, у нас обозначены еще и максимальные сроки назначения, - рассказал Мишуров. – Мы закрепили их, чтобы обеспечить права кандидатов в водители, чтобы не получилось так, что человек не сдал, и в следующий раз ему назначили экзамен только через пять месяцев.

Новый минимальный срок пересдачи теоретического экзамена в Госавтоинспекции составит 7 дней, максимальный - не позднее 30 дней. Повторный практический экзамен будет проводиться не ранее, чем через 7 дней после первой попытки и не позднее, чем через 60 дней.

- Мы понимаем, что объем очень большой. Количество впервые получаемых водительских удостоверений у нас за последние годы примерно не меняется. А вот количество экзаменов значительно увеличилось, - рассказал Роман Мишуров. - Это говорит о том, что многие сдают экзамены не то что со второго-третьего раза, но и со значительно большего числа попыток. Во многом это происходит из-за недостаточно высокого качества подготовки в автошколах.

Новые правила пересдачи экзаменов в ГАИ.

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