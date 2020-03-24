Политолог предположила, как пандемия изменит мировую медицину

24 Март 2020 2020-03-24T19:42:35+03:00

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Опыт борьбы с коронавирусом непременно отразится на существующей структуре медицины, уверена политолог Екатерина Шульман. Если сегодня человек сам решает когда ему стоит обращаться к врачу и может подписывать отказ от госпитализации, то в будущем это будет решать врач.

Таким образом, медицинские службы могут наделить полномочиями силовых структур, чтобы избежать повторения эпидемии в будущем.

- То есть, произойдет секьюритизация медицины: медицинским службам частично придадут характер силовых структур, - комментирует телеканалу «360» эксперт.

Она уверена, что пройдет время и человечество будет с удивлением вспоминать «дикие варварские времена, когда человек сам решал, ходить ему на обследование или не ходить, болен он или здоров».

Все это будут делать специальные сканирующие устройства. Не исключено, что подобные рамки -контролеры появятся в местах массовых скоплений людей.

-Люди же привыкли к металлоискателям. А новые терминалы можно будет запрограммировать на измерение температуры тела каждого человека, который сквозь них проходит. К тому же эпидемия коронавируса научит нас уважительно относиться к научному медицинскому знанию, - заключает Шульман.

Ранее врач-инфекционист заявил, что по «особому» кашлю коронавирус не отличишь. А пить горячую воду для защиты от новой инфекции бессмысленно. По просьбе «КП» опытный эксперт оценил советы, которые сейчас активно рассылают в соцсетях

ИСТОЧНИК KP.RU