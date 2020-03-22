Врач "коронавирусной бригады" скорой: Больные скрывают, что прилетели из-за границы - и медиков отправляют на карантин

Мой собеседник Алексей (назовем его так, попросил не сообщать его данные) - врач скорой помощи, который за последние пару недель несколько раз попадал в «коронавирусные» бригады. Такие сейчас есть на каждой подстанции скорой помощи в Москве и Подмосковье. Если есть вызов к человеку с подозрением на коронавирус - едут именно они.

«НЕКОТОРЫЕ - МОЛОДЦЫ, ЭКОНОМЯТ НАМ ВРЕМЯ»

- Для начала расскажите, к кому вы ездите?

- Это пациенты с симптомами ОРВИ. Либо люди, которые имели контакты с человеком, у которого сейчас подтвержден коронавирус. Либо те, кто прилетел из-за границы, - объясняет Алексей. - У меня уже были вызовы к людям, которые сами звонили в скорую, узнав, что на рейсе, которым они летели, был зараженный - вы же знаете, Оперативный штаб каждый день публикует списки таких рейсов. То есть, рейс прилетел, у всех взяли анализы, а через несколько дней у кого-то из пассажиров COVID-2019 подтвердился и начинается поиск всех остальных, летевших с ним. Это тоже занимает время. Некоторые - молодцы, сами звонят на 112, экономят врачам драгоценное время и ресурсы. В общем, мы едем, берем анализы. Если у человека нет симптомов ОРВИ, он остается в режиме самоизоляции дома до момента, когда будут готовы результаты. Если все-таки подтверждается, за человеком приезжает такая же бригада по коронавирусу, и везет его в инфекционную больницу.

- Вызовов много?

- На последней смене у нашей бригады было три. То есть, мы не сидим целый день, выжидая именно вызовов по подозрению COVID-2019. Мы и на другие вызовы, обычные, ездим. Но если речь о возможном коронавирусе, надеваем защитный костюм, маски, очки (прилегающие к лицу очки защищают от возможного попадания вируса слизистую глаз), все как полагается. После мы снимаем это все и бросаем на подстанции в специальный мешок, который затем утилизируют. Машину обрабатывают спецраствором. Это, кстати, стандартный раствор, мы уже несколько лет такие используем для дезинфекции машин перед сменой, после смены. Но теперь это делают несколько раз в день.

Если у человека нет симптомов ОРВИ, он остается в режиме самоизоляции дома до момента, когда будут готовы результатыФото: REUTERS

«ПРИЕХАЛИ НА ВЫЗОВ, А ОНА УБЕЖАЛА!»

Алексей рассказывает, что адекватность некоторых пациентов, как говорится, оставляет желать лучшего. Кто-то может реагировать на врачей агрессивно - на днях «Комсомолка» писала о случае, когда на вызов к ребенку с ОРВИ приехала бригада врачей в спецкостюмах, а папаша мальчика кинулся на медиков и сломал одному из них нос. Кто-то - не относится к угрозе коронавируса серьезно. Возможно, не от большого ума.

- Насколько я понимаю, причина такой высокой заболеваемости и смертности в Италии как раз в тотальном раздолбайстве, - продолжает врач. - Там власти вводили запреты на перемещение, требовали, чтоб все ушли в режим самоизоляции, а веселый южный народ все это дружно игнорировал. В странах с более дисциплинированным менталитетом ситуация полегче. Но мы в этом плане, к сожалению, больше на итальянцев похоже. Легкомысленные. Вчера был вызов - женщина, симптомы ОРВИ, недавно прилетела из-за границы. Мы приезжаем, а она… сбежала из дома! Мол, не хочу в инфекционную больницу на карантин… Ну вот вы мне объясните, есть у человека мозги?! Если она реально больная, она же всех своих родных, стареньких родителей в том числе, может перезаражать. Ну что за беспечность!

О назначении в бригаду «по коронавирусу» медики узнают, когда приезжают на сменуФото: Иван МАКЕЕВ

По словам моего собеседника, дальше бригада передала информацию о беглянке полиции. В настоящий момент дама уже помещена в одну из столичных больниц. Анализы взяли. Ждут результатов.

«НИКТО ИЗ ВРАЧЕЙ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ»

Как говорит Алексей, о назначении в бригаду «по коронавирусу» медики узнают, когда приезжают на смену.

- На вашей памяти были случаи, когда врач отказывался входить в такую бригаду? Все-таки есть человеческий фактор страха перед опасным вирусом…

- Да прям. Никто никогда не отказывается. Мы же врачи скорой, у нас и без всякого коронавируса почти каждый день какая-нибудь жесть случается на вызовах. То алкоголик с «белочкой» бросается - хорошо если не с ножом, то еще что… Но на самом деле, врачи из бригад по коронавирусу наоборот от него больше защищены. Они же в спецкостюмах, у них есть средства защиты! Хуже всего, когда больной с симптомами ОРВИ вызывает врачей на дом, но в разговоре с диспетчером скрывает, что прилетел из-за границы. То есть, к нему приезжает обычная бригада, с врачами в обычных халатах и масках, и уже в процессе выясняется, что он на днях прибыл из страны, где бушует коронавирус. У моих коллег уже пара таких случаев было. Понимаете, из-за таких - извините, не могу их назвать иначе - козлов на время проверки анализов вышибаются целые бригады медиков, которые могли бы работать, приносить пользу. А так они сидят на карантине, ждут, когда их тесты исследуют. В общем, вот так и работаем.

КСТАТИ

В Уголовном кодексе РФ есть статья «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Если в результате по неосторожности происходит массовое заражение нескольких человек, виновному может грозить штраф до 80 тысяч рублей или год исправительных работ. Если все в итоге закончится гибелью заразившегося от нарушителя - до 5 лет тюрьмы.

Видео строительства мобильного комплекса новой инфекционной больницы в ТиНАО.

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