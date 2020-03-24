На пустом перроне в оцеплении: появилось видео с прибывшим в Киев «зараженным» поездом
В Сети появилось видео с киевского вокзала, куда из Риги прибыл поезд с якобы зараженными коронавирусом пассажирами.
Ранее появилась информация о том, что в поезде едет большое число пассажиров с высокой температурой. Позже сообщили, что они якобы больны коронавирусом COVID-19.
На кадрах видно работу сотрудников медицинских служб, встречавших поезд, который простоял на пустом перроне в оцеплении несколько часов.
Журналисты засняли, что как только медработники проверили всех пассажиров, они в обход выставленного оцепления, бросились кто на остановку, кто на автобус в другие города.
При этом один пассажир сообщил, что всего в поезде было около 700 человек и медработники проверили состояние здоровья прибывших. Другой заявил, что врачи провели экспресс-тесты на коронавирус тем, у кого были признаки болезни.
Напомним, с 23 марта на Украине закрыли все аэропорты, кроме Борисполя, а украинцам запретили покидать территорию страны с туристическими целями. Ранее Украина закрыла свои границы для иностранцев.
По последним данным, на Украине зафиксировано 84 случая заражений COVID-19, выздоровел один пациент, а жертвами заболевания стали три человека.
Появилось видео с прибывшим в Киев "зараженным" поездом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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