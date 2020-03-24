24 Март 2020 2020-03-24T20:10:58+03:00

На пустом перроне в оцеплении: появилось видео с прибывшим в Киев «зараженным» поездом Фото: скриншот с видео

На кадрах можно увидеть, как прошедшие тест пассажиры в обход выставленного оцепления бросились кто на остановку, кто на автобус в другие города [видео]

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В Сети появилось видео с киевского вокзала, куда из Риги прибыл поезд с якобы зараженными коронавирусом пассажирами.

Ранее появилась информация о том, что в поезде едет большое число пассажиров с высокой температурой. Позже сообщили, что они якобы больны коронавирусом COVID-19.

На кадрах видно работу сотрудников медицинских служб, встречавших поезд, который простоял на пустом перроне в оцеплении несколько часов.

Журналисты засняли, что как только медработники проверили всех пассажиров, они в обход выставленного оцепления, бросились кто на остановку, кто на автобус в другие города.

При этом один пассажир сообщил, что всего в поезде было около 700 человек и медработники проверили состояние здоровья прибывших. Другой заявил, что врачи провели экспресс-тесты на коронавирус тем, у кого были признаки болезни.

Напомним, с 23 марта на Украине закрыли все аэропорты, кроме Борисполя, а украинцам запретили покидать территорию страны с туристическими целями. Ранее Украина закрыла свои границы для иностранцев.

По последним данным, на Украине зафиксировано 84 случая заражений COVID-19, выздоровел один пациент, а жертвами заболевания стали три человека.

Появилось видео с прибывшим в Киев "зараженным" поездом.

ИСТОЧНИК KP.RU