2020-03-23T19:06:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Украинцам запретят покидать территорию страны с туристическими целями

В незалежной будут закрыты все аэропорты, кроме Борисполя
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Украинцам запретили покидать территорию страны с туристическими целямиУкраинцам запретили покидать территорию страны с туристическими целямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство Украины запретило гражданам покидать территорию страны с туристическими целями из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Ограничение вступит в силу с 24 марта. Об этом сообщил министр инфраструктуры незалежной Владислав Криклия

«В Украине с 12.00 марта 24 года, также будет запрещено выезд пассажиров в воздушные путешествия с целью туризма. Извините за неудобства, но это заставили событие, чтобы предотвратить распространение корнавируса. Безопасность людей превыше всего!», - говорится в сообщении министра в Facebook.

Кроме того, в стране будут закрыты все аэропорты, кроме Борисполя.

Напомним, ранее власти Киева приняли решение полностью остановить работу общественного транспорта в городе. В украинской столице также объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. ЧС ввели еще в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, чуть ранее - в Киевской, Житомирской и Харьковской областях. Советник министра внутренних дел незалежной Иван Варченко сообщал, что в ближайшее время может быть объявлено чрезвычайное положение на территории всей страны.

По состоянию на 23 марта, на Украине зарегистрировано 73 случая Заражения COVID-19, один пациент выздоровел и трое человек стали жертвами инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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