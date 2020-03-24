Власти Москвы разрешили лечить пациентов с легкой формой коронавируса на дому

24 Март 2020 2020-03-25T00:08:39+03:00

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Департамент здравоохранения Москвы утвердил регламент работы медицинских организаций при помощи людям, заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19. В частности, в приложении к приказу говорится, что пациентов, которые переносят заболевание в легкой форме, разрешено не госпитализировать, а оставлять лечиться дома – разумеется, при условии строгого соблюдения карантина.

«Новые правила работы действуют с 23 по 30 марта и предусматривают как алгоритм лечения пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, так и действия медицинских работников при осмотре пациентов на дому», говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, департамент утвердил рекомендации по лечению больных с легкой формой заболевания COVID-19: обильное питье, из препаратов – «Лопинавир» и «Ритонавир», а при высокой температуре можно принимать жаропонижающие.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее из-за угрозы распространения инфекции всех россиян старше 65 лет призвали оставаться дома и не посещать общественные места, кроме случаев крайней необходимости – например, если нужно сходить в аптеку или к врачу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

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ИСТОЧНИК KP.RU